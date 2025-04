Il Mantova regala la promozione in Serie A al Sassuolo: la squadra di Possanzini rimonta due gol allo Spezia e frena i liguri sul pari. Grosso può festeggiare così l'arimetico successo e ritorno nella massima serie con cinque giornate d'anticipo. Un'altra grande cavalcata dell'ex Juve, che ha dominato per tutta la stagione. Il pomeriggio della 33esima giornata di Serie B è iniziato però con il pari tra Cesena e Frosinone e anche tra Cremonese e Juve Stabia. I bianconeri rosicchiano un punto che li tiene sempre attaccati alla zona playoff, mentre la formazione campana e quella lombarda non si fanno male, consolidando i rispettivi quinto e quarto posto in classifica.