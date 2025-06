Playout Serie B, ora è ufficiale: Sampdoria e Salernitana si giocano la salvezza

Brescia e Cittadella a pari punti, ma entrambe retrocedono

Con la penalizzazione confermata, il Brescia chiude il campionato a quota 39 punti, raggiunto dal Cittadella, che ha totalizzato lo stesso punteggio senza subire sanzioni. Entrambe le formazioni, però, si ritrovano tra le ultime tre in classifica e retrocedono dunque direttamente in Serie C, insieme al Cosenza. Anche il club calabrese era stato colpito da una penalizzazione di 4 punti, risultata determinante per la sua retrocessione.