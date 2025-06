Salernitana-Sampdoria: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Playout in tempo reale

SALERNO - Non c’è il clima da grandi appuntamenti anche perché la Salernitana è reduce da un biennio disastroso, segnato da scelte sbagliate ed errori collezionati in quantità industriale. A rendere, poi, ancor meno eccitante l’immediata vigilia del retour match del play out contro la Sampdoria anche i veleni e le contraddizioni che l’hanno preceduto. Oggi, intanto, si decide la salvezza sul campo, in attesa eventualmente del responso dei tribunali. Marino vuole centrare la missione prima di dare la sua risposta all’offerta del club di rinnovo del contratto. Potrebbe provarci in avvio con Verde e Tongya a sostegno di Simy per poi giocarsi in corsa le carte Cerri e Raimondo.

La paura fa novanta più recupero per la Sampdoria che – dopo la stagione peggiore della sua intera storia – ha la possibilità di firmare una clamorosa resurrezione sportiva. Portare a casa la pelle stasera a Salerno, dopo il 2-0 dell'andata, può permettere ai blucerchiati di evitare la retrocessione in C sancita sul campo lo scorso 13 maggio e poi rimessa in discussione grazie al caso Brescia: un'occasione di rinascita più unica che rara, a poco più di un mese di distanza. Pochi i dubbi di formazione: si viaggia verso la conferma dell’undici dell’andata col solo Ghidotti al posto di Cragno tra i pali. Convocati anche i giovani Cavallaro e Ovalle Santos oltre a Malanca e Fabio Paratici che erano già stati inseriti in lista per la gara di andata. In avanti difficilmente si andrà oltre Coda e Sibilli visto che Borini è squalificato dopo l’evitabilissima espulsione di Marassi