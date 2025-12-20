Monza show con il figlio dell’ex Juve. Pari Samp con il Padova di Gomez, ko Donadoni

Il pomeriggio di Serie B si infiamma tra gol e certezze, dopo l'anticipo tra Bari e Catanzaro che ha aperto la diciassettesima giornata . Il Monza rialza subito la testa, dopo il ko della scorsa giornata, e cala il poker contro la Carrarese . Risponde presente anche il Frosinone , che supera lo Spezia e si tiene la testa della classifica. In scia anche il Venezia che conquista i tre punti a Modena. Solo un pari per il Padova di Papu Gomez contro la Sampdoria, a cui non basta la firma del solito coda: i blucerchiati restano in zona pericolosa. Copia e incolla anche per Cesena e Juve Stabia , con i bianconeri che perdono un po' di terreno dal vertice.

Poker Monza, cade lo Spezia di Donadoni

La Sampdoria si illude ancora e alla rete di Coda, risponde Fusi nella ripresa. Il Padova centra il quarto successo utile di fila e resta appena sotto la zona playoff. La Juve Stabia sfiora l'impresa a Cesena: Bellich apre le danze, Bastoni poi acciuffa il pari. Il Frosinone non ha problemi contro lo Spezia e conquista un successo importante grazie alle reti di Bracaglia e Ghedjemis; a nulla serve il gol di Beruatto nel finale. Seconda sconfitta di fila per i bianconeri di Donadoni. Yeboah e Casas regalano la vittoria al Venezia in un campo difficile come quello di Modena, che riapre il match solo negli ultimi istanti con Di Mariano. Show del Monza contro la Carrarese: decisivo il figlio dell'ex Juve Birindelli con una doppietta, poi Carri e Petagna ci mettono il carico; di Distefano il gol della bandiera. Ora in campo Avellino-Palermo e a seguire Pescara-Reggiana.