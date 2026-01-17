Monza e Frosinone si rallentano, 2-2 pirotecnico e il Venezia ne approfitta: tris al Catanzaro

Il Venezia di Stroppa festeggia in casa e cala il tris al Catanzaro di Aquilani. Gli ospiti trovano il vantaggio al 6' con D'Alessandro, a cui risponde già nel primo tempo Busio al 18'. Nel secondo tempo arriva l'ingresso di Verrengia risulta fatale per il Catanzaro, che rimedia un rosso diretto al 73' spianando la strada alla rimonta del Venezia: sigla il 2-1 all'85' l'ex Inter Adorante su calcio di rigore, a cui si aggiunge la rete del 3-1 definitivo messa a segno da Cassas al 94'. Tre punti fondamentali per la squadra di Stroppa, che si porta a quota 42 punti in classifica al 2° posto, ad una sola distanza dal Frosinone. La squadra di Alvini ha, infatti, portato a casa un solo punto dal big match di Serie B contro il Monza, terminato col punteggio di 2-2 all'U-Power Stadium. I ciociari hanno trovato la rete del vantaggio al 4' con Ghedjemis, a cui ha risposto il nuovo acquisto Hernani al 23' per il Monza. I brianzoli si portano addirittura in vantaggio con Petagna al 74', ma il gol di Monterisi all'88' - con il Frosinone in dieci uomini per l'espulsione di Konè - segna l'esito finale del match. Il Monza resta fermo a quota 38 punti al terzo posto, a -3 dal Venezia di Stroppa e -4 dalla squadra di Alvini in vetta.