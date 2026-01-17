Monza e Frosinone si rallentano, 2-2 pirotecnico e il Venezia ne approfitta: tris al Catanzaro

Il Venezia di Stroppa festeggia in casa e cala il tris al Catanzaro di Aquilani. Gli ospiti trovano il vantaggio al 6' con D'Alessandro, a cui risponde già nel primo tempo Busio al 18'. Nel secondo tempo arriva l'ingresso di Verrengia risulta fatale per il Catanzaro, che rimedia un rosso diretto al 73' spianando la strada alla rimonta del Venezia: sigla il 2-1 all'85' l'ex Inter Adorante su calcio di rigore, a cui si aggiunge la rete del 3-1 definitivo messa a segno da Cassas al 94'. Tre punti fondamentali per la squadra di Stroppa, che si porta a quota 42 punti in classifica al 2° posto, ad una sola distanza dal Frosinone. La squadra di Alvini ha, infatti, portato a casa un solo punto dal big match di Serie B contro il Monza, terminato col punteggio di 2-2 all'U-Power Stadium. I ciociari hanno trovato la rete del vantaggio al 4' con Ghedjemis, a cui ha risposto il nuovo acquisto Hernani al 23' per il Monza. I brianzoli si portano addirittura in vantaggio con Petagna al 74', ma il gol di Monterisi all'88' - con il Frosinone in dieci uomini per l'espulsione di Konè - segna l'esito finale del match. Il Monza resta fermo a quota 38 punti al terzo posto, a -3 dal Venezia di Stroppa e -4 dalla squadra di Alvini in vetta.
Sudtirol corsaro ad Empoli, bene la Carrarese
Al Castellani la sfida tra Empoli e Sudtirol se l'aggiudicano gli ospiti. Per il Sudtirol arriva la seconda vittoria consecutiva, che consente al club altoatesino di allontanarsi dalla zona retrocessione. A sbloccare la gara è Pecorino nel primo tempo al 23', unica rete della gara che consente agli ospiti di raccogliere tre punti importantissimi. Empoli che resta ancorato alla zona playoff a quota 27 punti. La Carrarese vince in rimonta in casa dell'Avellino. I padroni di casa aprono le marcature con Biasci al 2', a cui risponde Rubino dieci minuti più tardi. Il gol del vantaggio definitivo per gli ospiti arriva al 71' con Abiuso, che consegna alla propria squadra il terzo risultato utile consecutivo.
Il Padova del Papu Gomez crolla col Mantova
Il Mantova sbanca l'Euganeo con la doppietta di Mensah. Nulla da fare per i padroni di casa che provano a rimettersi in partita all'81 con Lasagna. In campo per novanta minuti il Papu Gomez alla sesta presenza consecutiva con il Padova al rientro dalla lunga squalifica. I padroni di casa restano fermi a metà classifica a quota 25 punti. Mantova che prende una grande boccata d'ossigeno con i tre punti odierni, portandosi a quota 19 in zona playout, affacciandosi momentaneamente dalla zona retrocessione in attese delle altre partite.