Venezia, una manita per la A. Frosinone di misura. Tris Monza, pari tra Palermo e Modena

Successi ad alta quota in Serie B. Alla 21ª giornata, il Venezia travolge con una manita il Mantova in trasferta e raccoglie altri 3 punti da spendere nella corsa alla massima Serie. Reti ospiti di Adorante (25', 74'), Yeboah (33'), Doumbia (59') e Chrysopoulos (aut., 93'): 5-2 il finale. Un successo che allunga a 6 la striscia di vittorie consecutive e che consente ai lagunari di rientrare con 44 punti che valgono il secondo posto alle spalle del Frosinone, a sua volta uscito vincitore dalla gara interna contro la Reggiana, decisa dalla rete di K'vernadze (57'). I ciociari mantengono così il comando della classifica con 45 punti. Bene anche il Monza, che al Brianteo cala il tris ai danni del Pescara sempre più ultimo: risultato deciso dalla doppietta di Hernani (34', 49') e dal sigillo di Azzi (78'). I brianzoli ritrovano il successo dopo il pareggio col Frosinone e il ko con l'Entella e salgono così a quota 41 punti. Questi gli appuntamenti della prossima giornata: Entella-Frosinone (31/01, ore 15), Venezia-Carrarese (31/01, ore 15), Padova-Monza (01/02, ore 17.15).