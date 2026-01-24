Tuttosport.com
Venezia, una manita per la A. Frosinone di misura. Tris Monza, pari tra Palermo e Modena

I ciociari superano di misura la Reggiana e mantengono il comando. A Mantova, i lagunari allungano a 6 la striscia di vittorie consecutive. Solo 1 punto per i rosanero
2 min
PalermoSerie B
Venezia, una manita per la A. Frosinone di misura. Tris Monza, pari tra Palermo e Modena© LAPRESSE

Successi ad alta quota in Serie B. Alla 21ª giornata, il Venezia travolge con una manita il Mantova in trasferta  e raccoglie altri 3 punti da spendere nella corsa alla massima Serie. Reti ospiti di Adorante (25', 74'), Yeboah (33'), Doumbia (59') e Chrysopoulos (aut., 93'): 5-2 il finale. Un successo che allunga a 6 la striscia di vittorie consecutive e che consente ai lagunari di rientrare con 44 punti che valgono il secondo posto alle spalle del Frosinone, a sua volta uscito vincitore dalla gara interna contro la Reggiana, decisa dalla rete di K'vernadze (57'). I ciociari mantengono così il comando della classifica con 45 punti. Bene anche il Monza, che al Brianteo cala il tris ai danni del Pescara sempre più ultimo: risultato deciso dalla doppietta di Hernani (34', 49') e dal sigillo di Azzi (78'). I brianzoli ritrovano il successo dopo il pareggio col Frosinone e il ko con l'Entella e salgono così a quota 41 punti. Questi gli appuntamenti della prossima giornata: Entella-Frosinone (31/01, ore 15), Venezia-Carrarese (31/01, ore 15), Padova-Monza (01/02, ore 17.15).

Pari Palermo. Colpo Bari, Entella ko

Rallenta ancora invece il Palermo, che a Modena non va oltre lo 0-0 perdendo così terreno rispetto alla concorrenza per la promozione. La classifica dei rosanero riporta ora 38 punti alle spalle del Monza e con un ritardo accumulato di 7 lunghezze dal primo posto: la prossima c'è il Bari al San Nicola (30/01, ore 20.30). Fra gli altri risultati di giornata - tra cui il 3-0 della Carrarese ai danni dell'Empoli di venerdì 23 - la Juve Stabia batte l'Entella in casa per 1-0 trascinata dalla rete di Candellone (13') che mantiene le Vespe in corsa per i playoff. Mentre il Bari piazza il colpo a Cesena, dove Rao (51') e Moncini (76') conquistano 3 punti d'oro nella corsa salvezza: 2-1 il finale. Alle 19.30 il fischio d'inizio di Spezia-Avellino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

