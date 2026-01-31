Il Venezia sorpassa il Frosinone in vetta: l’ex Juve non basta alla Carrarese. Colpo Samp

Il Venezia è la nuova capolista della Serie B dopo i risultati del 22° turno. I lagunari battono per 2-1 la Carrarese e grazie all'1-1 del Frosinone a Chiavari compiono il sorpasso sulla formazione di Alvini. Al Penzo gli uomini di Stroppa passano con Busio, vengono raggiunti dall'ex Juve Hasa e all'82' riescono a spuntarla con la rete di Schingtienne. Sabato complesso invece per i ciociari che si salvano allo scadere contro la Virtus Entella. Liguri dominanti per tre quarti di gara e capaci di sbloccarla con Cuppone ad inizio ripresa. Al 94' è Fiori ad evitare il ko ai gialloblù che perdono però il trono della B, scivolando al secondo posto e con il Palermo che accorcia alle spalle dopo il successo nell'anticipo.