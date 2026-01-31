Il Venezia sorpassa il Frosinone in vetta: l’ex Juve non basta alla Carrarese. Colpo Samp

Il Venezia è la nuova capolista della Serie B dopo i risultati del 22° turno. I lagunari battono per 2-1 la Carrarese e grazie all'1-1 del Frosinone a Chiavari compiono il sorpasso sulla formazione di Alvini. Al Penzo gli uomini di Stroppa passano con Busio, vengono raggiunti dall'ex Juve Hasa e all'82' riescono a spuntarla con la rete di Schingtienne. Sabato complesso invece per i ciociari che si salvano allo scadere contro la Virtus Entella. Liguri dominanti per tre quarti di gara e capaci di sbloccarla con Cuppone ad inizio ripresa. Al 94' è Fiori ad evitare il ko ai gialloblù che perdono però il trono della B, scivolando al secondo posto e con il Palermo che accorcia alle spalle dopo il successo nell'anticipo.
Cadono Cesena e Catanzaro, pari Modena
Nella zona playoff si arresta il Cesena che crolla per 3-1 ad Avellino. I Lupi trovano il primo successo nel girone di ritorno con la tripletta firmata da Tommaso Biasci, romagnoli illusi dopo 8' dal gol del vantaggio iniziale di Olivieri. Solo un punto invece per il Modena, che aggancia a quota 34 proprio il Cesena, dopo lo 0-0 sul campo dell'Empoli. Toscani incapaci nel finale di sfruttare la superiorità numerica per il rosso a Nador. Stecca anche il Catanzaro che non approfitta dei passi falsi delle squadre avanti in classifica, arrendendosi per 2-1 in trasferta con il Sudtirol. Botta e risposta con Zedadka e Pittarello in apertura, decide Merkaj che al 21' capitalizza un contropiede.
Samp, colpo salvezza. Insigne torna a Pescara
Esce fuori dalla zona rossa la Sampdoria di Gregucci che a Marassi si aggiudica il derby ligure contro lo Spezia grazie ad una rete di Ricci al 90'. Partita bloccata e accesa nel finale dalla doppia espulsione, una per parte, di Palma per i blucerchiati e di Vlahovic per i bianconeri. All'ultimo respiro il gol ecisivo che porta la Doria a respirare, con 22 punti fuori dalla zona playout. Resta in panchina per 90, ma il Pescara riabbraccia Lorenzo Insigne, tornato all'Adriatico dopo la sotrica promozione in Serie A con Verratti, Immobile e Zeman in panchina, questa volta per sognare di raggiungere una salvezza complicata in Serie B. Nello scontro diretto casalingo contro il Mantova termina in parità, un punto più utile agli ospiti che ai padroni di casa. Doppietta di Ruocco che per due volte porta avanti il Mantova, Caligara e Meazzi rispondo colpo su colpo e firmano il 2-2 finale.