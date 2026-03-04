Il Palermo torna in corsa per la A: Mantova ko. L'ex Juve salva la Samp. Beffa Pescara

Torna a sorridere il Palermo, che al Barbera supera il Mantova con il finale di 2-1. Un risultato valido per la 28ª giornata di Serie B e che porta le firme di Ranocchia (2') e Pohjanpalo (38'): entrambe le formazioni lasciano inoltre il campo in 10 a seguito delle espulsioni di Bin (67') e Zuccon (32'). I rosanero ritrovano così i 3 punti dopo la sconfitta di Pescara e salgono a quota 54 punti con un ritardo di 6 lunghezze da Monza e Venezia, che martedì 3 hanno sconfitto rispettivamente Avellino (4-0) e Cesena (3-1). La prossima giornata, gli uomini di Inzaghi scenderanno sul campo della Carrarese all'appuntamento di domenica 8. Serata di rimpianti per il Pescara, che dopo la vittoria sul Palermo sfiora l'impresa anche sul campo del Frosinone, dove guadagna un doppio vantaggio trascinata dalla doppietta di Di Nardo (2', 33') prima di subire sul gong la rete del definitivo 2-2 firmata da Raimondo, che consente inoltre ai ciociari di scavalcare in classifica i rosanero e riaccomodarsi al terzo posto. L'agenda di Gorgone prevede ora lo scontro diretto con il Bari dell'8 marzo, mentre lo stesso giorno, il Frosinone ospiterà la Sampdoria.