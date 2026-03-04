Tuttosport.com
Il Palermo torna in corsa per la A: Mantova ko. L'ex Juve salva la Samp. Beffa Pescara

I rosanero superano tornano sulla scia di Venezia e Monza. Serata di rimpianti per i Delfini, che a Frosinone sfiorano l'impresa. Gregucci evita il ko sul gong
3 min
Serie BSampdoriaPalermo
Il Palermo torna in corsa per la A: Mantova ko. L'ex Juve salva la Samp. Beffa Pescara© foto federico serra-ag aldo live

Torna a sorridere il Palermo, che al Barbera supera il Mantova con il finale di 2-1. Un risultato valido per la 28ª giornata di Serie B e che porta le firme di Ranocchia (2') e Pohjanpalo (38'): entrambe le formazioni lasciano inoltre il campo in 10 a seguito delle espulsioni di Bin (67') e Zuccon (32'). I rosanero ritrovano così i 3 punti dopo la sconfitta di Pescara e salgono a quota 54 punti con un ritardo di 6 lunghezze da Monza e Venezia, che martedì 3 hanno sconfitto rispettivamente Avellino (4-0) e Cesena (3-1). La prossima giornata, gli uomini di Inzaghi scenderanno sul campo della Carrarese all'appuntamento di domenica 8. Serata di rimpianti per il Pescara, che dopo la vittoria sul Palermo sfiora l'impresa anche sul campo del Frosinone, dove guadagna un doppio vantaggio trascinata dalla doppietta di Di Nardo (2', 33') prima di subire sul gong la rete del definitivo 2-2 firmata da Raimondo, che consente inoltre ai ciociari di scavalcare in classifica i rosanero e riaccomodarsi al terzo posto. L'agenda di Gorgone prevede ora lo scontro diretto con il Bari dell'8 marzo, mentre lo stesso giorno, il Frosinone ospiterà la Sampdoria. 

Di Pardo salva la Samp

Evita il ko consecutivo la Sampdoria, che sul campo della Juve Stabia passa in svantaggio dopo il gol nel finale di Correia (89') riuscendo però a pareggiare i conti con l'ex Juve Di Pardo, che nel recupero (93') mette a segno la rete del definitivo 1-1 evitando una sconfitta che avrebbe proiettato nuovamente i blucerchiati verso il peggiore degli scenari. La classifica riporta ora 30 punti che valgono il 13º posto e chiamano gli uomini di Gregucci ad aumentare la distanza di sicurezza dalla zona playout. Cade invece l'Empoli, che in trasferta a Bari si arrende per 2-1 lasciando inoltre il campo in 10 a causa dell'espulsione di Lovato (23'). Fra gli altri risultati di giornata, Carrarese e Catanzaro pareggiano invece con il finale di 3-3. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

