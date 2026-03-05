Rocchi, bufera in Serie B: banconote sventolate, insulti e stadio in rivolta. Cosa è successo

L’uscita dallo stadio sotto scorta

Per garantire la sicurezza del designatore arbitrale è stato necessario l’intervento dei Carabinieri, che hanno accompagnato Rocchi lontano dalla tribuna mentre proseguivano le proteste dei tifosi. Nonostante il forte nervosismo sugli spalti, non si sono registrati contatti fisici: le forze dell’ordine hanno creato un cordone di sicurezza impedendo qualsiasi avvicinamento. Rocchi è riuscito così a raggiungere gli spogliatoi senza subire aggressioni, dove ha avuto modo di confrontarsi con l’arbitro Dionisi al termine della partita. Dopo il colloquio con il direttore di gara e i suoi collaboratori, il designatore ha lasciato lo stadio senza ulteriori problemi. Accompagnato dagli agenti fino all’uscita, è poi salito in auto e ha fatto ritorno verso Firenze. Un episodio che, ancora una volta, evidenzia il clima spesso teso che circonda le decisioni arbitrali nei finali di gara più controversi.