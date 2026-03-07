Il Venezia batte 2-0 la Reggiana e vola da solo in vetta alla classifica di Serie B approfittando del ko del Monza al Picco contro lo Spezia (4-2). Primo tempo di marca nettamente lagunare: i padroni di casa lasciano pochi spazi agli ospiti, con ben quattro occasioni da rete tra l'ottavo e l'undicesimo minuto. Meritato il vantaggio, giunto al quarto d'ora: Doumbia aggancia in maniera elegante sulla fascia sinistra, scaricando al centro per l'esterno Haps che, tagliando dentro, avanza libero fino al limite dell'area scagliando un mancino rasoterra che buca Micai a fil di palo alla sua sinistra. Una rete che sta stretta agli arancioneroverdi che colpiscono due pali: al 35' Adorante a colpo sicuro su assist di Hainaut e, poi, al 44' Kike Perez su passaggio di Yeboah davanti al portiere. Al 31' Svoboda non controlla benissimo e l'ex Novakovich per poco non riesce a trovare il punto del pareggio. Non cambia la gara nel secondo tempo, con il Venezia che potrebbe dilagare (saranno quattro i pali alla fine della partita), ma si ferma alla seconda rete: al 24' Hainaut da fuori non centra la porta. Due minuti dopo Sverko dalla sinistra apre per Yeboah che non riesce a battere a rete, arriva Doumbia e calcia da pochi passi sulla respinta di Micai, non incolpevole. Quinto risultato utile consecutivo per i ragazzi di Giovanni Stroppa che volano a quota 63 mentre i granata, in piena lotta retrocessione, restano a 29.

Termina invece 0-0 il derby emiliano-romagnolo tra Modena e Cesena al Braglia. Continua il momento complicato di entrambe le formazioni con i canarini che tornano a muovere la classifica dopo il doppio ko per 2-1 contro Padova e Virtus Entella e i bianconeri che portano appena a cinque i punti raccolti nelle ultime nove gare di campionato.