Frosinone-Bari si gioca gratis su Dazn

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Sarà lo scontro del Benito Stirpe tra Frosinone e Bari la sfida di Serie B trasmessa gratuitamente da Dazn. Il match, cruciale per gli obiettivi di entrambe le formazioni, va in scena mercoledì 18 marzo alle 19 e sarà accessibile gratuitamente a tutti i tifosi, senza alcuna necessità di registrazione. La sfida mette di fronte due realtà con obiettivi opposti, ma ugualmente vitali per il prosieguo della stagione. Il Frosinone di Alvini (nella foto), terzo in classifica con 59 punti, scende in campo a caccia di riscatto dopo il pareggio esterno contro il Cesena, con l’obiettivo di restare agganciato al duo di testa Venezia-Monza e consolidare il piazzamento in zona promozione diretta in Serie A. Dall'altra parte, il Bari di Longo si è rigenerato con la vittoria per 4-1 contro la Reggiana. Attualmente al 17° posto, i biancorossi cercano un risultato positivo in trasferta per provare a staccarsi definitivamente della zona retrocessione. Anche i tifosi non ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione. Per seguire la Serie B, disponibile interamente su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A trasmesse in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20, gli highlights delle 38 giornate di Serie A, la Liga, il meglio della Liga Portugal, la Fa Cup e la Serie A femminile.
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