Modena in lutto: è morta a 10 anni Nina, la nipote del presidente Carlo Rivetti

Bruttissimo lutto in casa Modena : a soli 10 anni è venuta a mancare la piccola Nina Rivetti , nipote del presidente Carlo Rivetti nonché figlia del vicepresidente Silvio. Imprenditori nel settore tessile, la famiglia Rivetti ha acquistato il club che milita in Serie B nel 2021. Questo il comunicato reso noto dalla società emiliana attraverso il proprio sito web ed i rispettivi canali ufficiali: "Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena FC. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena FC, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata. In segno di lutto, tutti gli impegni pubblici del Modena FC previsti per questa settimana sono annullati e il Modena Store resterà chiuso nella giornata di martedì 31 marzo."

Modena, il cordoglio delle altre squadre

Al cordoglio per la prematura scomparsa hanno partecipato molteplici squadre italiane, tra Serie B e Serie A. L'Inter ha infatti manifestato la propria vicinanza al club emiliano con il seguente messaggio: "FC Internazionale Milano esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della piccola Nina. Tutto il Club si stringe attorno alla famiglia Rivetti e al Modena FC in questo momento di lutto". Ai nerazzurri si sono uniti anche alcuni club del campionato cadetto, come l'Empoli: "Il Presidente Fabrizio Corsi, l'Amministratore Delegato e Vice Presidente Rebecca Corsi e tutto l’Empoli Football Club si stringono con affetto attorno alla famiglia Rivetti e a tutto il Modena FC in questo momento di immenso dolore per la tragica scomparsa della piccola Nina, figlia del Vice Presidente Silvio e nipote del Presidente Carlo. Al padre Silvio, alla madre Eva, al nonno Carlo, ai familiari e a tutti i suoi cari va l’abbraccio e le più sentite condoglianze da parte della società azzurra"; anche il Venezia si è raccolto affianco al Modena in un momento di profondo dolore: "Il Venezia FC si stringe con commozione e rispetto attorno alla famiglia Rivetti e a tutto il Modena FC per la dolorosa scomparsa della piccola Nina. In un momento di così profondo dolore, la società arancioneroverde desidera esprimere la propria vicinanza al vicepresidente Silvio Rivetti, ai suoi familiari e all’intera comunità gialloblù, colpita da una perdita che lascia un vuoto incolmabile. A nome del Club, della squadra e di tutti i tifosi, giungano le più sentite condoglianze e un abbraccio sincero".