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Ranocchia risponde a Calò: pari tra Frasinone e Palermo!

I rosanero di Inzaghi trovano all'89' il gol del pareggio che ferma a 3 la striscia di vittorie consecutive dei ciociari
2 min
PalermoFrosinone
Ranocchia risponde a Calò: pari tra Frasinone e Palermo! © LAPRESSE

FROSINONE - La 34ª giornata della Serie B si apre allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone dove i padroni di casa si fanno raggiungere all'ultimo dal Palermo per l'1-1 che fa felice solo il Venezia capolista. I ciociari vedono così fermarsi a 3 la striscia di vittorie consecutive con i lagunari (impegnati sabato sul campo dell'Entella) che possono dare uno strappo importante in testa alla classifica (ora +2). Pareggio amaro anche per i rosanero di Inzaghi che evitano il ko ma restano alle spalle del Monza 3°.

Frosinone-Palermo, la partita

Primo tempo a reti inviolate ma movimentato ed avvincente con entrambe le squadre pericolose specie i rosanero che hanno creato le occasioni più importanti come quella al 26' quando Le Douaron ha condotto un pericoloso contropiede 4-vs-2 sbgaliando, però, l'ultimo passaggio senza trovare i compagni o, la più clamorosa, il palo sul finire di frazione colpito da Pohjanpalo, lesto ad approfittre di un'indecisione tra Palmisani e Monterisi. Anche i ciocari hanno avuto la loro chance al 30', per pochi centimetri Raimondo - ad un passo dalla porta - non impatta con l'ottima palla messa in mezzo da Koutsoupias.
L'equilibrio si rompe nella ripresa quando, a 15 minuti dal 90, i padroni di casa sbloccano il parziale con una punizione stupenda di Calò! Gli ospiti non ci stanno e all'89' Ranocchia acciuffa il pari: rimessa lunga di Giovane, sponda di Pohjanpalo per Ranocchia al limite dall'area che spiazza, con il mancino, un tiro nell'angolino.

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