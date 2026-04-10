Ranocchia risponde a Calò: pari tra Frasinone e Palermo!

Frosinone-Palermo, la partita

Primo tempo a reti inviolate ma movimentato ed avvincente con entrambe le squadre pericolose specie i rosanero che hanno creato le occasioni più importanti come quella al 26' quando Le Douaron ha condotto un pericoloso contropiede 4-vs-2 sbgaliando, però, l'ultimo passaggio senza trovare i compagni o, la più clamorosa, il palo sul finire di frazione colpito da Pohjanpalo, lesto ad approfittre di un'indecisione tra Palmisani e Monterisi. Anche i ciocari hanno avuto la loro chance al 30', per pochi centimetri Raimondo - ad un passo dalla porta - non impatta con l'ottima palla messa in mezzo da Koutsoupias.

L'equilibrio si rompe nella ripresa quando, a 15 minuti dal 90, i padroni di casa sbloccano il parziale con una punizione stupenda di Calò! Gli ospiti non ci stanno e all'89' Ranocchia acciuffa il pari: rimessa lunga di Giovane, sponda di Pohjanpalo per Ranocchia al limite dall'area che spiazza, con il mancino, un tiro nell'angolino.