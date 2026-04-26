Venezia quasi in A: mancano 3 punti

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Manca una vittoria, e poi sarà Serie A. Il Venezia piega un sempre più inguaiato Empoli, torna in testa da solo e adesso, al di là del risultati delle avversarie per la A, per essere promossi basterà una vittoria tra la trasferta
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