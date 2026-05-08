Frosinone in A, Avellino ai playoff. Pescara retrocesso, Bari ai playout: tutti i verdetti

Il Frosinone torna in Serie A e lo fa in grande stile: sonora vittoria sul Mantova al 'Benito Stirpe', con la gara terminata 5-0 a favore dei padroni di casa. Ha sbloccato la gara Calò al 5' di gioco, con il club ciociaro che ha poi trovato il raddoppio al 12' con l'autogol di Castellini. Nel secondo tempo Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias siglano le tre reti che arrotondano il risultato per il Frosinone, che ha chiuso questa Serie B al secondo posto in classifica alle spalle del Venezia . Il club ligure ha invece conquistato la vittoria per 2-0 in casa contro il Palermo grazie alle reti di Doumbia e Compagnon, con la promozione in Serie A già conquistata alla scorsa giornata. La terza squadra ad accedere al massimo campionato italiano si deciderà ai playoff.

Monza, pari con l'Empoli. Sudtirol ai playout

Monza ed Empoli si dividono un punto nella gara terminata 2-2 all'U-Power Stadium. Un risultato che serve a poco ai padroni di casa e che invece vale oro per il club toscano, il quale conquista la salvezza all'ultimo respiro con la rete di Shpendi, autore di una doppietta. Per il Monza in gol Petagna e Delli Carri. Altro pari anche tra Sudtirol e Juve Stabia, con i verdetti che sono decisamente differenti: i padroni di casa sono costretti a disputare i playout, mentre la squadra campana consolida la qualificazione ai playoff con il 7° posto conquistato a quota 51 punti. In gol Crnigoj per il Sudtirol, mentre per le Vespe ha aperto le marcature l'ex Como Gabrielloni.

Bari, che vittoria a Catanzaro. Vince il Padova

Il Bari conquista una vittoria fondamentale in casa del Catanzaro nel rocambolesco match terminato 3-2 per i biancorossi. I padroni di casa sbloccano il match con Verrengia, poi Moncini e la doppietta di Piscopo trascinano gli ospiti sul 3-1. Nel finale Koffi accorcia le distanze su rigore, ma gli uomini di Longo riescono a strappare un posto ai playout per provare a raggiungere la salvezza. Vince il Padova a Cesena e lo fa in maniera spettacolare: termina 4-3 per gli ospiti al 'Dino Manuzzi. Di Maggio sblocca il match, poi Shpendi e Cerri ribaltano la gara, la quale subirà un'altro ribaltone in pochissimi minuti con i gol di Di Maggio e Caprari. Al 17' è già 3-2 per il Padova, ma Shpendi (Christian, ndr) trova il gol del pari nei minuti di recupero del primo tempo. Nel finale Seghetti sigla il gol decisivo per il club biancorosso.

Pescara-Spezia: pari e retrocessione. Serie C anche per la Reggiana

Pescara e Spezia si dividono la posta in palio ed il verdetto in questa Serie B: entrambe le squadre, dopo l'1-1 allo 'Stadio Adriatico', retrocedono in Serie C. In gol Faraoni per il club abruzzese, risponde Artistico a 15' dalla fine. La Samp cade in casa della Reggiana, con il club granata che vince 1-0 grazie al gol di Novakovich, il quale non evita la retrocessione in Serie C. L'Avellino congela l'8° posto e vola ai playoff grazie alla vittoria per 1-0 in casa contro il Modena - anche i Canarini qualificati grazie al 6° posto conquistato -, con l'autogol decisivo di Bagheria. Vince la Virtus Entella contro la Carrarese: 2-1 il punteggio con le reti di Tirelli e Cuppone a cui ha poi risposto Zanon per gli ospiti. Entrambe le squadre mantengono il posto in Serie B.