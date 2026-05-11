Elogi di Stirpe e del Modello Frosinone, un altro calcio è possibile

Si può tessere l'elogio del Frosinone, promosso in Serie A per la quarta volta in undici anni? Si deve. La società ciociara è un autentico patrimonio del calcio italiano, a cominciare dal suo presidente, Maurizio Stirpe, nato a Frosinone il 31 luglio 1958. Nel nome del padre Benito, imprenditore e numero uno del club negli Anni Sessanta, il figlio ha costruito un modello capace di coniugare la passione e l'imprenditorialità, il radicamento nel