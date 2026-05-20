Flop Palermo, il Catanzaro vola in finale playoff: Inzaghi sfiora l'impresa ma resta in B

Il Catanzaro vola in finale ai playoff. Dopo il 3-0 del Ceravolo, i giallorossi resistono all'arrembaggio dei padroni di casa, andati a segno dapprima al 2' con Pohjanpalo e ancora nel finale con Rui Modesto all'88', riuscendo a difendere il gol di vantaggio fino al triplice fischio di una gara ad altissimo voltaggio: 2-0 al Barbera. Un risultato che costringe ancora una volta in Serie B il Palermo del City Group, affidato nel giugno 2025 a Filippo Inzaghi, che prima di accomodarsi sulla panchina rosanero era riuscito a classificare il Pisa al secondo posto. Ma Pohjanpalo e compagni dovranno riprovarci il prossimo anno, quando sarà trascorsa una decade dall'ultima stagione nella massima Serie. Gli uomini di Aquilani raggiungono invece il Monza, che dopo il 2-2 dell'andata ha sconfitto la Juve Stabia per 2-1.