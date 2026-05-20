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Flop Palermo, il Catanzaro vola in finale playoff: Inzaghi sfiora l'impresa ma resta in B

La formazione di Aquilani cade per 2-0 al Barbera ma raggiunge il Monza al doppio e ultimo appuntamento del 24 e 29 maggio. Andata al Ceravolo
2 min
Palermoplayoff Serie BCatanzaro

Il Catanzaro vola in finale ai playoff. Dopo il 3-0 del Ceravolo, i giallorossi resistono all'arrembaggio dei padroni di casa, andati a segno dapprima al 2' con Pohjanpalo e ancora nel finale con Rui Modesto all'88', riuscendo a difendere il gol di vantaggio fino al triplice fischio di una gara ad altissimo voltaggio: 2-0 al Barbera. Un risultato che costringe ancora una volta in Serie B il Palermo del City Group, affidato nel giugno 2025 a Filippo Inzaghi, che prima di accomodarsi sulla panchina rosanero era riuscito a classificare il Pisa al secondo posto. Ma Pohjanpalo e compagni dovranno riprovarci il prossimo anno, quando sarà trascorsa una decade dall'ultima stagione nella massima Serie. Gli uomini di Aquilani raggiungono invece il Monza, che dopo il 2-2 dell'andata ha sconfitto la Juve Stabia per 2-1.

Playoff Serie B: risultati calendario

Semifinali

  • Juve Stabia-Monza 2-2
  • Catanzaro-Palermo 3-0
  • Monza-Juve Stabia 2-1
  • Palermo-Catanzaro 2-0

Finale

  • 24 maggio, ore 20: Catanzaro-Monza
  • 29 maggio, ore 20: Monza-Catanzaro

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