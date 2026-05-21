Palermo-Catanzaro, rissa al Barbera dopo il ko ai playoff: cosa ha deciso il Giudice Sportivo

Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, ha emesso i provvedimenti disciplinari in merito alle gare di ritorno delle semifinali play-off (Monza-Juve Stabia e Palermo-Catanzaro). Il giudice “letto il rapporto della Procura federale”, ha disposto “un supplemento di istruttoria da parte della Procura medesima al fine di acquisire, anche mediante testimonianze o documenti audio/video, elementi circa quanto accaduto al termine della gara, con riserva di assumere le decisioni in ordine alle eventuali sanzioni da infliggere ai tesserati coinvolti”. Intanto al club rosanero è stata inflitta un'ammenda di 20mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose bottigliette di plastica all'indirizzo di calciatori della squadra avversaria intenti a battere il calcio d'angolo; per avere, al 51° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di gioco; per avere inoltre, al termine della gara, suoi sostenitori lanciato numerose bottigliette di plastica in direzione degli ufficiali di gara mentre si accingevano a uscire dal recinto di gioco; per avere infine, negli spogliatoi, un proprio collaboratore rivolto espressioni ingiuriose agli ufficiali di gara”.