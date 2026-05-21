Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Palermo-Catanzaro, rissa al Barbera dopo il ko ai playoff: cosa ha deciso il Giudice Sportivo

Disposta un'istruttoria per i fatti di mercoledì 20, quando dopo la resa dei rosanero si sono verificati disordini in campo e sugli spalti
3 min
PalermoCatanzaroplayoff Serie B
Palermo-Catanzaro, rissa al Barbera dopo il ko ai playoff: cosa ha deciso il Giudice Sportivo

Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, ha emesso i provvedimenti disciplinari in merito alle gare di ritorno delle semifinali play-off (Monza-Juve Stabia e Palermo-Catanzaro). Il giudice “letto il rapporto della Procura federale”, ha disposto “un supplemento di istruttoria da parte della Procura medesima al fine di acquisire, anche mediante testimonianze o documenti audio/video, elementi circa quanto accaduto al termine della gara, con riserva di assumere le decisioni in ordine alle eventuali sanzioni da infliggere ai tesserati coinvolti”. Intanto al club rosanero è stata inflitta un'ammenda di 20mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose bottigliette di plastica all'indirizzo di calciatori della squadra avversaria intenti a battere il calcio d'angolo; per avere, al 51° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di gioco; per avere inoltre, al termine della gara, suoi sostenitori lanciato numerose bottigliette di plastica in direzione degli ufficiali di gara mentre si accingevano a uscire dal recinto di gioco; per avere infine, negli spogliatoi, un proprio collaboratore rivolto espressioni ingiuriose agli ufficiali di gara”.

Per quanto riguarda i calciatori, il giudice ha inflitto due giornate di squalifica al centrocampista del Palermo, Antonio Palumboper avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro rivolgendogli anche critiche irrispettose, reiterava tale atteggiamento allontanandosi solo grazie all'intervento dei propri compagni di squadra” e una al difensore rosanero Niccolò Pierozzi. Una giornata di squalifica anche per due collaboratori tecnici, ovvero Christian Agnelli (Catanzaro) e Maurizio D'Angelo (Palermo), oltre che per i preparatori atletici Alimonta (Palermo) e Taparelli (Monza).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS