Baroni torna al Verona e dopo il Toro riparte dalla Serie B: l'annuncio ufficiale

VERONA - Dopo aver trovato l'accordo per la rescissione consensuale con il Torino , Marco Baroni è ufficialmente il nuovo tecnico dell'Hellas Verona . Il tecnico toscano era stato esonerato lo scorso 23 febbraio con un bilancio di dieci vittorie, sei pareggi e 14 sconfitte nelle trenta gare alla guida del Toro tra campionato e Coppa Italia. "La società augura il meglio a Baroni nel proseguimento della sua carriera", si legge nel comunicato ufficiale granata. Una carriera che ripartirà lì dove era già passata con ottimi risultati. Un rapporto speciale tra Baroni e l'Hellas dopo la salvezza raggiunta nella stagione 23-24, traguardo che lo aveva portato nella capitale, sponda Lazio, e dove era riuscito anche a raggiungere i quarti di Europa League. Ora ripartirà da Verona, in Serie B, per provare a riconquistare subito il massimo campionato.

Il comunicato del Verona

Il comunicato del club: "Hellas Verona FC comunica di aver affidato, a partire dal 1° luglio, la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Baroni, che si è legato al Club fino al 30 giugno 2028, con opzione fino al 2029. Nato a Firenze l’11 settembre 1963, il tecnico torna sulla panchina dell’Hellas dopo l’esperienza della stagione 2023/24, conclusa con la salvezza in Serie A e il tredicesimo posto finale in classifica. In precedenza aveva già fatto parte dello staff gialloblù nel campionato 2002/03, come vice di Alberto Malesani. Il suo legame con il Verona nasce da calciatore: Baroni ha infatti vestito la maglia gialloblù dal 1995 al 1998, collezionando 93 presenze e 9 gol tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Nel corso della carriera da allenatore ha conquistato due promozioni in Serie A, con il Benevento nella stagione 2016/17 e con il Lecce nel 2021/22. Nella massima serie ha inoltre raggiunto la salvezza alla guida dello stesso Lecce e dell’Hellas Verona. Hellas Verona FC rivolge a mister Marco Baroni e a tutti i componenti del suo staff un caloroso benvenuto, augurando buon lavoro".