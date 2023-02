L'Ascoli trema, salta Bucchi: ufficiale l'esonero

L' Ascoli ha esonerato Cristian Bucchi . Nel pomeriggio che è costato la panchina anche al "collega" del Benevento Fabio Cannavaro , fatale per l'allenatore dei marchigiani la sconfitta per 3-0 al "Tombolato" contro il Cittadella . A rendere noto la decisione è stato lo stesso club marchigiano attraverso un comunicato. Sollevati dall'incarico anche i collaboratori di Bucchi: "Il club bianconero saluta mister Bucchi e il suo staff e augura loro le migliori fortune personali e professionali".

Ascoli, Bucchi paga le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite

Due sconfitte consecutive, quattro nelle ultime cinque partite intervallate dal pareggio per 1-1 a Ferrara contro la Spal. Sono questo i numeri che hanno inciso in negativo sul prosieguo della stagione di Bucchi sulla panchina dell'Ascoli. I bianconeri hanno un solo punto di vantaggio sulla zona playout, che vogliono provare a mantenere lontana per poi provare lo sprint playoff. L'Ascoli cambia augurandosi che la proverbiale scossa basti a invertire il trend.