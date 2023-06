Ascoli, Viali nuovo allenatore: il comunicato ufficiale

"Occhio a Viali , l'allenatore rivelazione" . Così lo scorso 7 giugno Tuttosport aveva anticipato il concreto interesse dell' Ascoli per l'ormai ex allenatore del Cosenza .

Ascoli, i dettagli del contratto di Viali e il saluto a Breda e il suo staff

Lo stesso Ascoli ha reso noti i dettagli dell'intesa: "Accordo biennale per il neo-allenatore, che sarà presentato agli organi di informazione il prossimo 3 luglio, giorno in cui sarà annunciato l’organigramma sportivo. Il Club bianconero saluta Roberto Breda e il suo staff per il lavoro svolto nei quattro mesi in bianconero e rivolge un caloroso benvenuto a Mister Viali, augurandogli di intraprendere con l’Ascoli un percorso di successi e soddisfazioni".