Carrera e il periodo con Conte alla Juve: "Sono cresciuto con il 3-5-2, ma..."

Massimo Carrera è stato presentato ufficialmente nelle vesti di nuovo allenatore dell' Ascoli : "Ho accettato questa sfida per affrontare nove battaglie. Dobbiamo cercare di rimontare le squadre che ci sono davanti. Vedendo la partita dell'altra sera con la Sampdoria ci sono tutte le carte in regola per centrare l'obiettivo, sono fiducioso. Ho visto solo la gara di Marassi dell'Ascoli ma ho già inquadrato il gruppo e conosco pregi e difetti della squadra dopo aver parlato anche con il direttore sportivo".

Ascoli, Carrera mette il Lecco nel mirino

Carrera è pronto per il debutto: "Bisogna riprendere a vincere a partire dal match con il Lecco. Tatticamente è difficile in poco tempo portare dei cambiamenti. Darò continuità al lavoro che è stato già fatto mettendo qualche mio dettaglio che potrebbe fare la differenza. Non succederà qualcosa di strano. Ci sono tanti punti a disposizione, bisogna andare in campo sempre pensando che non ci sia un domani, giocando alla morte. Ogni partita va interpretata con lo stesso spirito e grande senso di appartenenza".

Carrera, il modulo e la Juve di Conte

I moduli preferiti: "Sono cresciuto col 3-5-2 di Conte alla Juventus ma quando ho iniziato da primo allenatore ho sempre modellato la squadra in base ai giocatori che avevo a disposizione. Ora bisogna fare meno danni possibili, permettendo ai calciatori di dare il cento per cento".