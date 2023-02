Il Bari, l'Inter e l'amicizia con Lukaku: Esposito a San Siro per il derby

Esposito è tornato in Italia dopo la parentesi belga con l' Anderlecht. L'attaccante, di proprietà dell'Inter, ha iniziato al meglio la sua nuova avventura con la maglia del Bari. Mignani l'ha messo subito titolare e lui ha risposto presente con il gol del momentaneo 0-2 da ex contro la Spal. Una rete importantissima, una gioia immensa trattenuta per rispetto dei suoi ex tifosi, squadra dove ha giocato anche suo fratello Salvatore fino a gennaio. Il legame quello con l'Italia pronto a tornare forte dopo gli esordi da predestinato con la maglia dell'Inter. Nerazzurri che è andato a seguire a San Siro in una partita importante come il derby contro il Milan. Da Bari a Milano per sostenere da fuori tanti suoi ex compagni tra cui quel Lukaku con cui ha stretto un'amicizia davvero profonda.

L'esordio, il rigore e l'amicizia con Luakaku: Esposito primo sostenitore dell'Inter

Oltre la distanza. 880 chilometri circa fatti di passione e amore verso i colori nerazzurri, quelli che l'hanno coccolato sin da piccolo e gli hanno permesso di arrivare nel calcio dei grandi. Nelle giovanili i suoi gol erano merce rara, una gioia per gli occhi e quelli attenti di Conte non hanno esitato nel fargli fare il grande salto. Gli allenamenti con la prima squadra e l'amicizia stretta subito con Lukaku. Un fratello maggiore per il classe 2002 pronto a difenderlo e elogiarlo pubblicamente nelle interviste. L'esordio per Esposito arriva in Europa, ma la prima vera gioia è contro il Genoa a San Siro.

L'Inter domina i rossoblù va in vantaggio e poi nella ripresa arriva l'opportunità per aggiungere un'altra segnatura. Calcio di rigore per i nerazzurri. Lukaku, nonostante sia in corsa per la classifica marcatori, lascia il pallone al baby Esposito. "Lo calci tu". Un respiro profondo, sguardo fisso verso la porta e il gol. Istantanee di un'emozione fortissima, la prima in Serie A e poi la corsa ad abbracciare Romelu. Un'amicizia portata avanti nel tempo nonostante le strade dei due si siano separate, ma a San Siro si è ricongiunta la coppia anche se soltanto fuori dal campo. La storia di Sebastiano mentre parla con Lukaku e il grande cuore per l'amico e 'fratello' maggiore.