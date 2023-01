Calciomercato Bari, ufficiale l'arrivo di Esposito dall'Inter

Dopo l'addio di Salcedo, il Bari si è mosso per portare in Puglia un altro giovane interessante. Ciro Polito, ds biancorosso, ha lavorato in sordina e in pochi giorni ha chiuso per l'arrivo di Sebastiano Esposito dall'Inter. Il classe 2002 ha giocato negli ultimi sei mesi nel campionato belga con la maglia dell'Anderlecht e ora torna in Italia. Nuova avventura in B per l'attaccante nerazzurro, visto che già in passato aveva vestito la maglia del Venezia. La società ha ufficializzato il suo arrivo e ora sarà a disposizione di Mignani per le prossime partite.