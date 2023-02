Diretta Bari-Cosenza ore 16.15: dove vederla in tv, streaming e le probabili formazioni

La giornata di Serie B non è ancora finita. Nel posticipo domenicale in campo Bari e Cosenza al San Nicola. La squadra di Mignani ha l'occasione di agganciare il terzo posto visto le frenate di Reggina e Sudtirol. I calabresi, però, non hanno nessuna intenzione di dar vita facile ai pugliesi e lo dimostrano anche gli ultimi risultati con la vittoria sul Parma e il pari con la Ternana nelle due partite precedenti. I biancorossi arrivano anche dalla partita ricca di emozioni e gol contro la Spal a Ferrara. In campo alle ore 16.15 per il fischio d'inizio.