Esposito e Cheddira, il Bari vola: 2-1 al Cosenza

Il Bari continua a vincere e a restare in scia al Genoa secondo. I biancorossi vincono per 2-1 al San Nicola contro il Cosenza in un match combattuto fino alla fine, con i rossoblu che hanno provato fino all'ultimo istante a riacciuffare il pareggio. Debutto da titolare, tra le fila del Cosenza, per Mauro Zarate , che non è riuscito però ad evitare la sconfitta dei suoi.

Vola il Bari con Esposito e Cheddira

La squadra di Mignani, davanti a circa 20.000 spettatori, parte fortissimo e al 3' è già davanti: Cheddira protegge la sfera, appoggia per Ruben Botta che vede e serve Esposito in sovrapposizione, l'attaccante sposta il pallone e calcia di destro con la sfera che si insacca nell'angolino. Passano un paio di minuti e arriva la reazione del Cosenza con Zarate: l'argentino tenta la conclusione da fuori, bravo Caprile a dire di no. Dopo un avvio infuocato, le squadre rallentano e si studiano ma con i rossoblu più convinti, e infatti al 24' arriva l'1-1: cross di Brescianini e incornata prepotente di Rispoli che pareggia i conti. Verso la fine della prima frazione il Bari ha l'occasione per riportarsi avanti: intervento di Rigione su Esposito, check del VAR che conferma la decisione del direttore di gara. Dal dischetto va Cheddira che si fa però ipnotizzare da Micai: si va all'intervallo in parità.

Nella ripresa ancora Micai si rivela fondamentale per il Cosenza: Botta, a tu per tu col portiere, calcia violentemente, decisivo l'estremo difensore rossoblu con la mano di richiamo. Ancora Bari in avanti, e dopo 5' arriva la traversa di Cheddira: Maita serve il centravanti che si muove in uno spazio ristrettissimo, supera Vaisanen e calcia, ma il legno più alto gli dice di no. Gioia del gol solo rimandata, perché al 69' l'attaccante trova finalmente la rete in una gara che sembrava per lui stregata fino a quel momento. Azione di Pucino sulla destra, cross dentro e il marocchino di prima beffa Micai, che stavolta non può davvero nulla: è 2-1. Forcing finale del Cosenza, che prova a raddrizzare la sfida fino all'ultimo ma senza creare reali pericoli al Bari. Dunque i biancorossi si portano a 39 punti, terzi in classifica al pari di Sudtirol e Reggina e a -4 dal Genoa secondo. Rossoblu che restano invece a 22 punti in ultima posizione, non approfittando dunque dei passi falsi di Benevento, Spal e Brescia.