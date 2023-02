Cheddira: il mondiale in Qatar col Marocco, l'esplosione a Bari e il sogno Serie A

Le prime esperienze

Nasce a Loreto da genitori marocchini, ama le Marche ma sceglie comunque di rappresentare il Marocco. La passione per il calcio non è innata né precoce: gli viene trasmessa da suo padre Aziz, con un passato da calciatore tra i dilettanti. Dopo alcune esperienze nelle squadre locali, Cheddira esordisce con il Loreto, approdando successivamente alla Sangiustese in Serie D: esordio in Coppa Italia contro il Castelfidardo, trovando subito il primo gol con la nuova maglia.

Nel 2019 la svolta: viene acquistato dal Parma per circa 90.000 euro, ma di fatto con i gialloblu non giocherà mai, venendo sempre ceduto in prestito. Arezzo e Lecco esperienze non proprio positive, il feeling con il gol lo ritrova al Mantova, in Lega Pro, dove va a segno per 9 volte.