Bari-Cagliari, Mignani elogia Ranieri e vola basso: "Serie A? Altre hanno investito tanto"

Sfida di cartello quella del San Nicola per la 25a giornata del campionato di Serie B . Sarà Bari contro Cagliari due squadre che si stanno giocando un posto tra le prime per la promozione diretta in Serie A. I sardi con Ranieri in panchina hanno cambiato passo e attraverso una continuità di risultati sono riusciti a risalire la china. Dall'altra il Bari ha lavorato sul grupp e sulla conitnuità di gioco e idee espresse dall'allenatore Mignani e, proprio lui, in conferenza ha parlato del big match.

Bari-Cagliari, le parole di Mignani

Michele Mignani ha aperto la conferenze con due parole su Ranieri: "Per me è un onore potergli stringere la mano. E' una grande persona prima che un grande allenatore. Lo stimo tanto e sono contento mi sia capitata questa occasione". Poi, dopo la chiosa iniziale due parole sul momento e l'obiettivo della squadra: "Affrontiamo tutte le settimane un esame di maturità. Stabilirne il livello è difficile per questa Serie B, ma al di là dell'avversario noi dobbiamo fare punti. Abbiamo tre punti in meno del Genoa, però a Genova forse pensano che il campionato loro è finora sotto le aspettative. Sono altre le squadre che a inizio anno dovevano vincere il campionato, per investimenti e altro. Contro il Cagliari sarà una bella partita".

Mignani ha poi fissato il punto sugli infortunati e i singoli: "Non abbiamo ancora recuperato Folorunsho. Sarebbe ingiusto per gli altri ragazzi mettere in campo un ragazzo che non è al meglio. Botta? Sta lavorando bene e anche a Cosenza è stato decisivo. Importante che continui così e che faccia ciò che gli viene richiesto.