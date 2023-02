Brescia-Bari, Mignani: "Partita a sé per un motivo. Benali ex? Avrà grandi motivazioni"

Brescia-Bari, l'analisi di Mignani

Queste le parole in conferenza stampa del tecnico dei pugliesi alla vigilia del match contro il Brescia: "Sarà una partita a sé, più complicata del solito da preparare perché hanno cambiato tanto nell'ultimo periodo. Affrontiamo una squadra che non sta vivendo un momento particolarmente positivo, ma dobbiamo giocare senza pensare a quanto sta succedendo in casa loro. Non subiamo molto, concediamo pochi tiri verso la porta, ma si prendono gol evitabili. Credo ci siano cali di attenzione, oppure vengono sottovalutati alcuni momenti della partita. Folorunsho non ci sarà, deve recuperare dall'infiammazione al ginocchio. Ho sempre tanti dubbi di formazione perché i ragazzi lavorano bene in settimana. Segnali positivi in campionato? I segnali dovremo darli noi per primi, gara dopo gara. Benali ex della gara? E' arrivato qui in ottime condizioni, è un grande professionista. Sono convinto che quando si hanno grandi motivazioni, come può essere questa, si fa bene durante la partita. E' capitato anche a me da calciatore. Vorrei che i miei calciatori avessero motivazioni alte in tutti i match. Botta mi piace non dia punti di riferimento, specie contro squadre chiuse. Quando non riesce a determinare mi va bene muovi la palla per creare spazi".