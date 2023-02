Brescia, Cellino cambia ancora: Gastaldello è il nuovo allenatore

Un mese di fuoco in casa Brescia. Il 7 febbraio era stato ufficializzato Davide Possanzini sulla panchina delle rondinelle e dopo appena 13 giorni la sua avventura è già finita. Due partite e due sconfitte per l'ex tecnico della Primavera e Cellino ha preso la decisione di cambiare ancora. la squadra si trova al terzultimo posto a pari punti con la Spal. Quindi una situazione davvero critica per la squadra e che in stagione ha già cambiato allenatore ben tre volte. Ora al posto di Possanzini è arrivato Gastaldello.