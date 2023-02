Clamoroso Reggina, da 0-2 a 3-2: Inzaghi ancora ko! Pari Palermo, Benevento ok

Gol a grappoli ed emozioni a profusione nella venticinquesima giornata di Serie B, aperta nell'anticipo del venerdì dal pareggio per 1-1 tra Pisa e Venezia. Il Benevento trova 3 punti d'oro al "Vigorito" contro il Brescia aggiudicandosi la sfida salvezza grazie a un gol di Tello al 3' della ripresa. Primo successo sulla panchina dei giallorossi per Roberto Stellone, i campani si portano a -1 dalla zona salvezza diretta approfittando del pari (1-1) tra Spal e Como (reti di La Mantia e Gabrielloni). Clamorosa la sconfitta della Reggina di Filippo Inzaghi, avanti 2-0 all'intervallo al "Tombolato" contro il Cittadella (a bersaglio Fabbian e Rivas), ma ripresa e sorpassata da Crociata, un autogol di Terranova e un centro di Carriero dopo essere andata all'interavallo in inferiorità numerica per effetto dell'espulsione per somma di ammonizioni di Fabbian.