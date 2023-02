Verre come Mascara e Stankovic: gol da centrocampo in Palermo-Frosinone

PALERMO - Clamoroso al Renzo Barbera: al 38' della sfida tra Palermo e Frosinone Valerio Verre , alla quarta partita con i rosanero dopo l'arrivo in prestito a gennaio dalla Sampdoria, ha segnato un eurogol. Il mediano romano ha ricevuto palla oltre la metà campo e senza pensarci un attimo, vedendo anche il portiere avversario fuori dai pali, ha lasciato partire un tiro su cui Turati , pur indietreggiando, non ha potuto nulla.

Verre come Mascara e Stankovic

Un gol straordinario, che ha fatto impazzire i tifosi rosanero, proprio nella stessa porta in cui Giuseppe Mascara il primo marzo 2009 siglò dalla medesima posizione il momentaneo 3-0 nel derby siciliano tra Palermo e Catania battendo un incredulo Amelia (la gara finirà 4-0 per gli etnei). Tra le incredibili reti da distanza siderale si ricorda quella di Dejan Stankovic in un Genoa-Inter (0-5) del 18 ottobre 2009. Il centrocampista colpì al volo il pallone e colse di sorpresa... chi? Ancora Marco Amelia, passato al Grifone. La galleria delle reti pazzesche da metà campo è però molto ricca e annovera anche nomi come Kane e Cassano, autori di due eurogol contro la Juventus, e ancora i sampdoriani Sabiri e Quagliarella, in rete da centrocampo rispettivamente contro Besiktas e Chievo Verona. Un elenco di nomi prestigiosi ai quali si aggiunge anche Valerio Verre, il cui gol contro il Frosinone rimane un'autentica perla da incastonare tra quelle più rare.