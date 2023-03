Ascoli-Bari, Mignani: obiettivi, i complimenti di De Laurentiis e su Esposito...

Il Bari vuole continuare a correre nelle zone alte della classifica e dopo la vittoria nell'ultimo turno contro il Venezia , ora affronterà l' Ascoli in trasferta. Due delle squadre più in forma dell'ultimo periodo in Serie B : i marchigiani con Breda sono rientrati in corsa per i playoff dopo aver navigato nelle zone rosse per diverso tempo, i biancorossi di Mignani tengono lo sguardo fisso al secondo posto. A tal proposito ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei pugliesi.

Ascoli-Bari, le parole di Mignani

Michele Mignani ha analizzato la prossima sfida contro l'Ascoli: "Hanno cambiato allenatore e sono in una serie positiva importante. Non sarà una partita semplice per noi e all'andata arrivò la nostra prima sconfitta in campionato. Noi abbiamo in testa soltanto la sfida di domani contro l'Ascoli, non possiamo pensare a cosa sarà tra due settimane o alla fine del campionato. Dobbiamo continuare a lavorare e alla fine faremo il bilancio".

Risultati e i complimenti di De Laurentiis: "E' molto contento di come si sta esprimendo la squadra e ha fatto i complimenti a me e alla squadra. Ci segue sempre o allo stadio o in Tv, è importante per l'ambiente. Siamo cresciuti tanto da inizio campionato e questa è la cosa più gratificante". In chiusura le parole sui singoli: "Siamo tutti a disposizione tranne Ceter e Folorunsho. Ricci e Bellomo sono l'emblema del nostro gruppo. Esposito? Sta bene anche se nelle ultime due non ha giocato. Per me poteva essere penalizzato e io faccio le scelte in funzione di come possa svilupparsi la partita. Lui può dare ancora tanto alla squadra da qui alla fine".