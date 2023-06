Mignani, conferenza Bari-Cagliari: "Possiamo toccare il cielo con un dito"

Concentrato ed emozionato Mignani ha esordito: "Siamo nella condizione di toccare il cielo con un dito. Ringrazio il presidente Luigi De Laurentiis . In una giornata come oggi non posso che pensare a chi mi ha scelto. Sono arrivato da sconosciuto, abbiamo lavorato duramente e ora dobbiamo concentrarci sull'ultima partita, la più difficile, che determinerà il risultato finale".

Bari-Cagliari, Mignani: "Daremo tutto, lo prometto"

C'è da battere il Cagliari del maestro Claudio Ranieri: "Troveremo una squadra forte, ma l'abbiamo già affrontata altre volte senza arretrare di un centimetro. Sarà una sfida equilibrata. Dovremo avere la lucidità per andare oltre l'ostacolo grazie anche a una intera città che verrà allo stadio per spingerci a conquistare la promozione. Durante la sosta natalizia ho capito che potevamo puntare a più della salvezza. Siamo arrivati terzi, abbiamo fatto 65 punti. I ragazzi daranno tutto quello che hanno per portare a casa un sogno e un'impresa impensabile se torniamo indietro nel tempo. Lo prometto".

Il focus sull'infermeria: "Folorunsho è in dubbio poiché alle prese con un'infiammazione ma con la sua fisicità può spostare gli equilibri. Pucino sta bene come Dorval. Mazzotta e Ricci sono una garanzia. Ci giochiamo una stagione in novanta minuti. Dobbiamo dare il massimo per non avere rimpianti".