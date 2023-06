Bari-Cagliari, record storico di spettatori al San Nicola: il dato

Bari-Cagliari, gara valida per la finale di ritorno dei playoff di Serie B, che decreterà la terza promossa stagionale in Serie A, si giocherà davanti a 58mila tifosi: lo ha annunciato il club pugliese attraverso un comunicato ufficiale a poche ore dal match in programma oggi 11 giugno alle 20:30.

Bari-Cagliari, il record di spettatori resisteva dal 1990 Record assoluto di presenze al "San Nicola". Superato il precedente di Bari-Inter del 1990, che fece registrare poco meno di 56mila spettatori (55.490). Per accogliere nel migliore dei modi possibili i tifosi, il Bari ha organizzato tre ore di spettacolo in campo e sugli spalti dove è attesa una imponente coreografia da parte della tifoseria organizzata. Nel pre gara e nell'intervallo sono in programma momenti di intrattenimento, musica, esibizioni canore e light show.

Bari-Cagliari, il record di spettatori resisteva dal 1990 L'apertura dei cancelli prevista alle 17:30. Il Bari ha puntualizzato: "In considerazione dello straordinario afflusso di pubblico e del fatto che tutti i posti all'interno dell'impianto saranno occupati, per evitare disagi e preoccupazioni in quello che deve essere un momento di spensieratezza, svago e gioia, sconsigliamo vivamente di portare allo stadio bambini sotto i 5 anni privi di biglietto e quindi di un posto fisico dove sedersi. Ci affidiamo al vostro buon senso per evitare situazioni complicate per voi e per i vostri preziosi figli. Grazie di cuore".

