Menez, infortunio gravissimo: il Bari lo perde, carriera finita?

Brutta tegola per il Bari e per Mignani . Jeremy Menez ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio destro e ora dovrà restare ai box per diversi mesi. Un sospetto arrivato sin dai primi istanti della partita contro il Palermo (terminata 0 a 0) , la prima in Serie B della nuova stagione, e notizia poi confermata dagli esami strumentali svolti nella giornata odierna dall'attaccante.

Nemmeno 90' in campo e subito crack per il francese ex Milan, Roma e Reggina, arrivato nel mercato estivo in biancorosso per portare la sua esperienza a una squadra giovane con l'obiettivo di lottare per raggiungere la Serie A, sfuggita ai playoff contro il Cagliari.

Infortunio Menez, comunicato e parole

A comunicare l'esito degli esami ci ha pensato la società pugliese con una nota sul sito ufficiale: "SSC Bari comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Jeremy Menez, per valutare l’entità dell’infortunio incorso durante la sfida contro il Palermo di venerdì scorso, hanno confermato la diagnosi clinica di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico".

Subito dopo il comunicato anche Menez ha voluto mandare un messaggio ai suoi tifosi: "Come avete visto ho saputo della brutta notizia di oggi. C'è sempre di peggio nella vita, quindi tornerò più forte di prima. Fa parte della vita ma volevo comunque ringraziare tutti i tifosi del Bari perché dal primo giorno mi sono sentito subito a casa. Ci vedremo presto e un abbraccio grande alla squadra. Come abbiamo dimostrato contro il Palermo siamo una squadra di guerrieri". Nemmeno il tempo di iniziare la nuova stagione e il Bari dovrà subito fare a meno del suo colpo del mercato estivo.