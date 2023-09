Mignani, conferenza Pisa-Bari: l'elogio di Aquilani e Frabotta-Juve

Pisa contro Bari , Aquilani contro Mignani . Alla vigilia della gara valida per la quinta giornata di Serie B ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei biancorossi Michele Mignani .

I pugliesi hanno iniziato la stagione con tre pareggi e una vittoria. Dopo aver visto sfumare la Serie A all'ultimo respiro nella finale playoff della scorsa stagione contro il Cagliari, le aspettative sono alte e il Bari è chiamato a cambiare immediatamente marcia.

Pisa-Bari, Mignani: "Siamo più forti? Dimostriamolo"

Mignani ha esordito: "Il Bari è la squadra più forte della Serie B? Il direttore sportivo Polito ha parlato della forza sulla carta, che è oggettiva. La squadra è oggi competitiva e omogenea, ma sarà il tempo a svelare quali sono i nostri reali valori. Dobbiamo dimostrare quanto valiamo".

Il Pisa: “Ci aspetta un avversario forte, che possiede un tasso qualitativo molto alto. Il Pisa non ha ceduto i giocatori più forti e aha investito tanto sul mercato, è guidato da un allenatore giovane in rampa di lancio. Le gare vivono di inerzie emotive, lavoriamo per gestirle sotto tutti i punti di vista".