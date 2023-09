Bari, Mignani: "Diaw dall'inizio? Forse si. Non guardo la classifica"

Bari-Como, le dichiarazioni di Mignani

Queste le parole dell'allenatore biancorosso in conferenza stampa: "Gli scorsi anni dicevo che non guardavo la classifica, ed era vero. E non la guardo nemmeno ora.Dobbiamo pensare soltanto a fare punti a prescindere dall'avversario, guardare in casa nostra". Sul malumore dopo l'avvio di campionato: "Non cerco il Bari dell'anno scorso o di due anni fa. Cerco una solidità che ci consenta di prendere meno gol e di segnarne più degli altri. Anche io vorrei essere bello e vincente, ma ora come ora contano i punti. Non siamo felici della situazione di classifica, abbiamo fatto prestazioni altalenanti". Sull'attacco: "Diaw migliora di giorno in giorno, stiamo valutando se possa essere l'occasione giusta per farlo giocare dall'inizio, non vogliamo correre rischi. Mancano i gol? Non abbiamo più Antenucci, Cheddira e Folorunsho. Quest'anno abbiamo segnato i gol che meritavamo di fare, forse in alcuni frangenti siamo stati un po' sfortunati". Sulle critiche dei tifosi: "Non do troppa importanza a quello che accade fuori dallo stadio, non guardo molto i social, specie quando i risultati non arrivano". Infine un commento sulle parole di Di Cesare delle scorse ore, che aveva parlato di negatività dopo la gara col Bari, specificando poi in un post su Instagram che il riferimento non fosse ai tifosi: "Non so a cosa si riferisse nello specifico, è qui da tanti anni e ha espresso un pensiero: non ho parlato con lui".