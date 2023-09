Pirlo, crisi senza fine: Sampdoria al quarto ko. Parma-Bari 2-1

Si spengono i riflettori sulla settima giornata di Serie B con i posticipi tra sorprese, in positivo e in negativo, e conferme. Torna subito alla vittoria il Parma , che batte il Bari e tiene a distanza il Palermo, secondo.

Continua il periodo negativo della Sampdoria di Pirlo, che perde anche contro il Como: i blucerchiati non centrano i tre punti dalla prima giornata e navigano nella parte bassa della classifica. Momento di flessione per il Catanzaro, che non va oltre il pari contro il Cittadella.

Serie B, i risultati dei posticipi

Tanto equilibrio al Tardini tra il Parma e il Bari. Apre le danze Partipilo, risponde Nasti. Poi a decidere il match ci pensa il solito Benedyczak, anche da subentrato: quinto gol in campionato. Una rete pesante, che tiene il Palermo a meno quattro in classifica. Un gol di Ioannou basta per battere la Sampdoria di Pirlo, sempre più in crisi. Il Cittadella strappa un ottimo punto a Catanzaro: Carissoni porta avanti gli ospiti, Donnarumma segna il gol del pari su rigore.