Bari, brutto gesto di Matino contro il raccattapalle: “Chiedo scusa, ma…”

Matino: "Chiedo scusa, ma non accetto certi messaggi"

In campo l'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi non ha visto nulla e non ha potuto sanzionare il gesto, che non è piaciuto a nessuno. Il video immortalato dalle telecamere di Dazn ha fatto subito il giro del web e i commenti contro Matino sono stati molti, alcuni anche oltre le righe. Il giocatore ha deciso di scusarsi in prima persona con una story sul suo profilo Instagram: "Chiedo scusa per il gesto che ho fatto, di certo non era mia intenzione usare "violenza" (piccola spinta) ma è stato solo dovuto alla fretta di cercare di recuperare la partita. Ma non è meno grave augurare morte solo perché sono napoletano".