Parma, pari a Como. Il Venezia supera la Cremonese: Ranocchia ancora in gol

Entra nel vivo il ventiseiesimo turno del campionato di Serie B . Dopo l'anticipo di ieri tra Cosenza e Sampdoria , e in atteda del posticipo di domani tra Modena e Spezia , tutte le altre 8 gare della giornata in programma quest'oggi. Clamorosa rimonta in inferiorità numerica per la Cremonese col Palermo , vittorie di misura per Catanzaro , Ascoli e SudTirol rispettivamente contro Cittadella , FeralpiSalò e Bari . Pari a reti bianche, invece, tra Brescia e Reggiana . A chiudere il programma il pari tra Como e Parma, la vittoria del Venezia nel recupero all'Arena Garibaldi e lo 0-0 tra Ternana e Lecco.

Serie B, i risultati del 26° turno

Pareggio spettacolo allo Zini tra Cremonese e Palermo: nello scontro al vertice i grigiorossi si ritrovano in inferiorità numerica fin dal 16': rosso per Sernicola, che con la mano para una conclusione diretta in rete, e conseguente calcio di rigore per i rosanero. Dal dischetto Brunori non sbaglia, i siciliani trovano il raddoppio sullo scadere della prima frazione con Ranocchia dopo una bella azione corale: due gol di marca "bianconera", avendo sia l'attaccante che il centrocampista un passato nella Juventus. Ad inizio ripresa però, in praticamente un minuto, la Cremonese fa 2-2: Castagnetti accorcia le distanze, Coda fissa il risultato. Il Palermo resta così a -1 dai grigiorossi di Stroppa.

Pari ma senza gol quello tra Brescia e Reggiana, mentre all'Ascoli basta un gol di Masini poco dopo la mezz'ora per vincere in casa della FeralpiSalò. Successo esterno anche per il Catanzaro, che batte per 2-1 il Cittadella grazie alla doppietta di Iemmello. Di Baldini su calcio di rigore l'unico gol dei padroni di casa, con l'attaccante che aveva segnato il momentaneo gol del pareggio. Dopo due vittorie di fila il Bari torna a perdere: il SudTirol si impone grazie alla rete di Casiraghi dal dischetto dopo un'ora di gioco. Vince soltanto il Venezia nelle gare delle 16:15 e accorcia in classifica visto il pari tra Como e Parma. Ma andiamo per gradi: i lagunari trovano il gol vittoria al 92esimo con Olivieri. Succede tutto nella ripresa nel 2 a 1 finale dopo le reti di Pohjanpalo e Bonfanti. Un gol per parte invece al Sinigaglia: avanti la squadra di Pecchia con Benedyczak, ppoi un regalo di Circati consegna a Verdi il pallone dell'1 a 1. Chiude la giornata lo 0-0 tra Ternana e Lecco con pochissime emozioni.

RISULTATI