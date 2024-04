Bari-Iachini, ufficiale l'esonero del tecnico: scelto il nuovo allenatore

Dopo appena due mesi è stato esonerato Giuseppe Iachini dal Bari. Il tecnico ha pagato un periodo poco positivo, ultima la sconfitta contro il Como. Le due vittorie contro Lecco e FeralpiSalò, le prime uscite dell'allenatore marchigiano, avevano lasciato ben sperare dopo l'avvicendamento con Marino, ma l'entusiasmo è andato presto ad affievolirsi fino a raccogliere soltanto due punti nelle restanti otto gare. Il club ha deciso di dare un'ulteriore scossa alla squadra e all'ambiente per provare a salvare la stagione nelle ultime cinque partite in cui i biancorossi dovranno necessariamente fare punti per togliersi dalla zona retrocessione.