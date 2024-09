Longo e il Bari: crescita esponenziale

TORINO - Dopo un avvio di stagione tormentato, con due sconfitte di fila che avevano fatto vedere alla piazza gli spettri del recente passato, il Bari di Moreno Longo è finalmente decollato, lo 0-3 ottenuto allo Stirpe di Frosinone dice già tutto. Vittoria indiscutibile, quella dei pugliesi, soltanto in parte favorita dal fatto che oggi la squadra ciociara di Vivarini, pur disponendo di teoriche star, è un undici raccogliticcio che fatica a darsi un’identità in campo. Così il Bari, con relativa facilità, ha potuto affondare i colpi, demolendo i ciociari allo sbando, partita sbloccata dal mediano Maita, 30 anni, uno arrivato in B troppo tardi, in estate il Cesena avrebbe fatto carte false pur di averlo, meno male che Magalini, il ds dei galletti, ha tenuto duro, ora è il perno della squadra, deve solo cercare di più la porta visto che, iniziata terza stagione nella seconda serie, è andato a segno solo due volte. E il raddoppio porta la firma del terzino franco-algerino Dorval, 23 anni, scovato dal precedente ds, Antonio Polito, nella vicina Cerignola, in Serie D, e portato a Bari già nell’estate 2022. Esterno generoso come pochi, Dorval con Longo sta mostrando ancora di più tutte le sue qualità: sulla sua spinta offensiva non si discute ma andava registrato difensivamente, probabilmente Longo lo sta completando al meglio. Terza rete di “Lazzaro” Favilli, 27 anni, la punta ex Juve e Genoa con un radioso futuro alle spalle, causa infortuni in serie che ne hanno segnato una carriera che con un po’ più di fortuna poteva portarlo lontano e ancora più lontano. Eppure, pur oberato dai colpi della cattiva sorte, Favilli oggi è sempre lì, a sgomitare in B, con dignità: allo Stirpe è subentrato al 57’, rilevando lo statunitense Novakovich, punta di origini serbe ma nata in Wisconsin, ex Frosinone, pareva sul viale del tramonto e invece a Bari s’è messo in mostra anche nelle partite più pesanti da digerire. Contro i ciociari però, lasciando spazio a Favilli, gli ha permesso di segnare il terzo gol a 8’ dal suo ingresso, rete che ridà lustro alla sua stella caduta nella polvere ma ancora splendente. Insomma, se non è stata la partita perfetta del Bari, poco c’è mancato. Ottima anche la presenza di tifosi pugliesi sugli spalti, oltre mille, a dimostrazione che a Bari si sta ricostruendo il rapporto con la squadra - nonostante i De Laurentiis continuino a essere mal sopportati - e che questo colpaccio allo Stirpe può mettere le ali ai piedi alla squadra che ora potrebbe mettersi a correre come fa Dorval. Insomma, il Bari di Longo sta venendo fuori e va tenuto d’occhio, tanto più che è in serie positiva da quattro gare nelle quali ha raccolto 8 punti, con due vittorie di fila. E quando si marcia con la media di due punti a partita, si può anche andare in Serie A direttamente. Quella A che Bari vide sfuggire nel giugno 2022, in quel dannato “San Nicolazo” che il Cagliari inflisse in finale playoff col gol di Pavoletti al 94’ che gelava i 60mila pugliesi che quel giorno affollavano il San Nicola. Bari, il Bari e la Bari ci hanno messo più di due anni per assorbire quella botta. Ma chissà, con questo 0-3 che spalanca tutt’altre prospettive, dovrebbe essere tutto alle spalle. Per la conferma, attendere la sfida di sabato prossimo, quando al San Nicola sbarcherà il Cosenza di Max Alvini, squadra che avrebbe gli stessi punti dei pugliesi, 8, non fosse che il Tribunale Federale Nazionale li ha penalizzati della metà, un -4 che li fa navigare nelle acque calde della classifica. Ma se Longo otterrà la terza vittoria di fila, molto probabilmente sbarcherà in zona playoff, piazzamento che sarebbe in linea con gli obiettivi stagionali. Dunque, c’è vita - eccome - per i galletti, mentre fino a un mese fa si faceva a gara per metterli allo spiedo.