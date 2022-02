Benevento, pietra contro il pullman diretto a Perugia: vetro in frantumi

TORINO - Solo un grande spavento ma per fortuna nessun ferito. Attimi di paura per il Benevento alla vigilia della sfida sul campo del Perugia valida per la 26ª giornata di Serie B (in programma oggi alle ore 16.15), con il pullman che trasportava la squadra di Caserta (ex tecnico perigino) colpito nel pomeriggio di ieri (venerdì 25 febbraio) da una grande pietra all'altezza di Todi, mentre viaggiava sulla E45 diretto verso il capoluogo umbro. Il vetro anteriore è andato in frantumi (come si vede nella foto pubblicata dal sito 'Umbria 24') e solamente il sangue freddo dell'autista ha evitato che il mezzo (riconoscibile per le grandi scritte "Benevento calcio" sulle fiancate) urtasse altri veicoli, mentre sono intanto in corso le indagini da parte delle forze di polizia che avrebbero escluso l'ipotesi di un evento accidentale. Il pullman ha avuto un ritardo di oltre un'ora e mezzo sulla tabella di marcia. "Ho chiamato il mister Caserta - scrive intanto sui suoi profili social Clara Pastorelli, assessore allo Sport del Comune di Perugia -, esprimendo la mia solidarietà, quella del sindaco e dall’amministrazione comunale tutta per questo brutto episodio che poteva avere ben altro epilogo".