Benevento (quasi) in C, assalto al pullman in autostrada: cosa è successo

Benevento, il viaggio di ritorno dopo il ko col Cittadella

Dalle prime notizie, sarebbero stati gli stessi tifosi del Benevento ad assaltare il pullman con a bordo calciatori, allenatore, staff e dirigenti. La squadra oggi è stata sconfitta 3-1 sul campo del Cittadella, un ko che la avvicina sensibilmente alla retrocessione in Serie C. I sanniti sarebbero dovuti tornare in treno, ma i ritardi registrati oggi sulle tratte ferroviarie Roma-Milano e Roma-Firenze, avevano fatto propendere la scelta per il ritorno in pullman.