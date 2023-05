Benevento in C, Vigorito: "Futuro? Sembrano tutti laureati"

Il presidente Vigorito è intevenuto nel post partita dopo la retrocessione del Benevento in Serie C . Queste le dichiarazioni ai microfoni di Offside: " Sono venuto per salutarvi e anche per spiegare una cosa che ha fatto sorridere qualcuno o che non è stato ben compreso sulla giornata giallorossa. Pensavo di invitare la gente a venire allo stadio, non ho pensato che potessi penalizzare gli abbonati. Non ho mai fatto niente per speculare. È stato un errore di comunicazione, di certo non avevo intenzione di far pagare in questo momento ".

Benevento, le dichiarazioni di Vigorito e Agostinelli

Vigorito ha proseguito parlando del futuro: "Questo giorno è arrivato e ha radici lontane. Dobbiamo pensare a ciò che abbiamo fatto e poi vedere se c'è futuro. Sembra che tutti si siano laureati in diritto sportivo, tutti sanno cosa deve fare il presidente, ma qualcuno deve cominciare a pensare a chiedersi cosa si debba fare per la città. Io opero in questa città, opero come imprenditore ed è chiaro che sono sorti che sento. Il futuro? Non è il momento. La sconfitta qualche volta batte gli uomini, a volte li distrugge e altre li fortifica. Apprezzo chi pensa di poter andare avanti, mentre apprezzo chi mi dice come andare avanti. Se non si scoprono le cause per cui si è andati in C, allora ce le porteremo anche in C e poi sarà facile fare un altro salto indietro. Facciamoci tutte delle domande. Mi hanno fatto piacere gli attestati di stima soprattutto da parte dei giovani, questo è sicuramente una base". A seguire poi anche le dichiarazioni di Agostinelli: "In queste settimane ce l’ho messa tutta e la squadra mi ha seguito. Avremmo dovuto fare un miracolo, ma purtroppo non ci siamo riusciti. In poco tempo mi sono legato tantissimo a questa città e ringrazio tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Mi scuso anche con loro, io ci ho provato e chiedo scusa per non esserci riuscito. Futuro? Oggi è talmente un giorno nero che non mi va di pensare a quello che sarà domani e l’unica cosa che mi conforta un po’ è che questi ragazzi mi hanno seguito, ma si poteva fare qualcosa in più".