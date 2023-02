Caos Brescia, la denuncia: "Cellino vittima di una tentata aggressione"

Il presidente del Brescia Massimo Cellino è rimasto vittima di un tentativo di aggressione . A rivelarlo in conferenza stampa è stato il direttore generale del Brescia Calcio Luigi Micheli . Un gruppo di ignoti, in corso di identificazione, avrebbe atteso, cinghie alla mano, Cellino all'uscita del centro sportivo di Torbole . Per quanto accaduto verrà sporta denuncia contro ignoti .

Brescia, clima teso. Micheli: "Ognuno si assumerà le sue responsabilità"

L'episodio fa il paio con un altro verificatosi una decina di giorni fa quando le finestre degli uffici della sede del Brescia sono state bersagliate da un lancio di uova: "Come società non possiamo tollerare quanto sta accadendo. Ognuno dovrà assumersi le sue responsabilità" ha spiegato Micheli. Ad esacerbare gli animi il campionato di Serie B che il Brescia sta disputando. I lombardi sono penultimi in classifica, a quota 25 punti, in condominio con la Spal. Due sole le lunghezze di vantagggio dal Cosenza. Dopo la sconfitta con il Benevento (1-0) è stato deciso l'ennesimo avvicendamento in panchina: da Clotet ad Aglietti, passando per il ritorno di Clotet, l'esonero bis e l'arrivo di Possanzini fino al siluramento dell'ex attaccante appannaggio di Gastaldello.

Da segnalare, infine, le dimissioni dal CdA di Aldo Ghirardi e Giampiero Rampinelli. In stand-by la vendita del club. Sabato 25 febbraio, alle 14, il Brescia tornerà in campo per sfidare il Bari allo stadio "Rigamonti"nella ventiseiesima giornata di campionato.