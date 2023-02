Serie B, risultato di Modena-Cagliari: la clamorosa decisione del Giudice Sportivo

La gara di Serie B tra Modena e Cagliari dell'ultimo turno di campionato, terminata 2-0, ha destato non poche polemiche. I sardi, subito dopo l'incontro, avevano pubblicato un tweet polemico per la conduzione della gara da parte dell'arbitro , con sottinteso riferimento all'espulsione di Rog . Adesso però, nel comunicato N.92, è arrivata una clamorosa decisione da parte del Giudice Sportivo che potrebbe dunque, almeno in teoria, mettere in discussione il risultato del campo.

Infatti all'inizio della nota è presente l'elenco delle gare disputate nell'ultima giornata di campionato con risultati annessi. Nel caso di Modena-Cagliari, però, è evidenziato come il match sia sub iudice. Al vaglio un episodio controverso che riguarderebbe l a mancata espulsione da parte del direttore di gara Perenzoni nei confronti di Zappa, laterale dei sardi . Il calciatore, in un momento di confusione e calca durante la partita, era stato già ammonito. Il secondo giallo, arrivato a fine gara, era invece chiaro ed evidente, ma l'arbitro non ha espulso il calciatore. Nonostante l'episodio non abbia sfavorito il Cagliari, a presentare ricorso sono stati proprio i sardi.

Bonato: "Rigiocare in condizioni normali"

Nelle scorse ore il d.s. dei rossoblu, Nereo Bonato, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha anche affrontato il tema arbitrale: "Già contro la Spal, e in generale nelle gare precedenti, c’erano stati episodi controversi che, nel dubbio, erano stati valutati in modo avverso al Cagliari. A Modena le decisioni anomale sono diventate inaccettabili, a cominciare dall’espulsione di Rog fino alla doppia ammonizione fantasma di Zappa, che ha condizionato la gara del calciatore e della squadra, permettendoci di fare ricorso con l’obiettivo di rigiocare una gara che vorremmo affrontare in condizioni normali e senza penalizzazioni di sorta. L’arbitro Perenzoni ha ammesso l’errore sull’espulsione di Rog con grande onestà. Rocchi, insieme a Gava e Gervasoni, componenti di AIA e organo tecnico, si sono dimostrati sensibili e propensi all’ascolto, per questo non posso che ringraziarli a nome del Club. Credo che questa situazione possa fare scuola anche per una eventuale modifica del protocollo Var, perché noi paghiamo per la gara appena trascorsa e la prossima col Benevento. Vanno ringraziati anche i ragazzi che in campo hanno mantenuto un atteggiamento razionale senza trascendere nelle proteste, e non era semplice vista la situazione che si era creata".