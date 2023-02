Modena-Cagliari 2-0: la decisione del Giudice Sportivo sul ricorso

Dopo le polemiche, la decisione finale. Modena-Cagliari era terminata 2-0 sul campo con i gol di Diaw e Bonfanti, ma i giorni seguenti all'incontro sono stati infuocati. I sardi, nell'immediato post gara, si erano lamentati tramite un tweet della conduzione da parte del direttore di gara , che nel corso della partita aveva espulso Rog . Ma soprattutto il club rossoblu ha poi denunciato la mancata espulsione di un proprio giocatore, ovvero Zappa. Infatti nonostante il calciatore avesse ricevuto due cartellini gialli, l'arbitro Perenzoni non aveva estratto il rosso. Di qui l'attesa per la decisione definitiva del Giudice Sportivo che aveva, nel frattempo, dichiarato il risultato sub iudice.

Modena-Cagliari, la decisione finale

Proprio nel pomeriggio di oggi è arrivata la decisione finale in merito al risultato da assegnare alla partita. Il dispositivo recita che "il Giudice Sportivo dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Soc. Cagliari per violazione dell’art. 67, comma 1, del C.G.S. e conseguentemente omologa il risultato di 2-0 in favore della Soc. Modena". Dunque il risultato del campo che non cambia, con il Modena che conserva il 2-0 e i 3 punti. Alla base della decisione da parte del Giudice Sportivo la mancata segnalazione da parte del Cagliari entro le 24 di sabato 4 febbraio 2023, ovvero del primo giorno feriale successivo alla gara, come regolamento impone. La società rossoblu invece, riporta la nota, "ha proposto direttamente reclamo al Giudice Sportivo con comunicazione trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, alle ore 23.36 di lunedi? 6 febbraio 2023". Questo ritardo nella comunicazione ha reso dunque inammissibile il reclamo.