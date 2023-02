Cagliari-Genoa, Ranieri: "Loro possono giocare anche bendati". E sul modulo...

Cagliari contro Genoa, Ranieri contro Gilardino. Una partita dal sapore di Serie A tra le due retrocesse della passata stagione. La partita di cartello della Serie B per questa 27a giornata, una sfida che potrebbe dire tanto di come proseguirà il campionato delle due squadre alla ricerca di punti per continuare a inseguire il sogno promozione. I sardi, dopo il pari di Venezia, vogliono dare continuità ai risultati positivi otteuti sin qui. Proprio della partita ha parlato alla vigilia in conferenza stampa l'allenatore Claudio Ranieri.